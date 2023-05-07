На Урал стягивают пожарную авиацию (ФОТО)

В Свердловской области на утро 7 мая зарегистрирован 61 лесной пожар на площади 34,4 тысячи гектаров. Восемь уже ликвидированы (759 гектаров), еще 15 локализованы на площади 1658 гектаров.

В тушении пожаров принимают участие около 2,5 тысячи человек, почти 500 единиц спецтехники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Бе-200 и Ил-76. Последний – один из самых крупных в мире самолетов для тушения пожаров. Он специально прибыл на Урал.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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