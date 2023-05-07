В Верхнюю Пышму прибыл «Эшелон Победы»

7 мая 2023 года жители и гости Верхней Пышмы встретили «Эшелон победы» – один из ретропоездов на паровозной тяге, которые Свердловская железная дорога запустила к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель проекта «Эшелон Победы» – сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о значении железнодорожного транспорта в годы войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Остановился ретропоезд на станции около Музейного комплекса УГМК, где в залах музеев авиации, военной и автомобильной техники и на открытой площадке более 8 га выставлено свыше 1000 экспонатов. Среди них ретроавтомобили и мотоциклы – от самых первых моделей, коллекции бронетехники, артиллерии, макеты катеров, самолеты и др.

На открытой площадке музея размещен и полноразмерный макет станции «Узловая», воссозданный по фотографии, сделанной в 1943 году: на семи путях расположены основные типы эшелонов того времени, вагоны, бронеавтомобили на железнодорожном ходу.

«Эшелон Победы» – еще одна наглядная демонстрация подвижного состава, находившегося в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить».

Во главе состава раритетный паровоз Л-3111. На открытых железнодорожных платформах – образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, представлены станки довоенного и военного времени.

Во время стоянки эшелона все желающие могли зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения.

Верхняя Пышма встретила «Эшелон Победы» митингом и концертом, на котором прозвучали стихи и песни о войне. Историческая реконструкция позволила воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны со слезами, улыбками и цветами под звуки оркестра, песнями под гармошку встречали «поезда Победы».

Отмети, что помимо Верхней Пышмы, ретропоезда побывают на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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