Глава Рослесхоза вылетает на Урал для оценки масштабов и ущерба от лесных пожаров

Глава Рослесхоза Иван Советников собирается на Урал. Он намерен лично оценить ситуацию с лесными пожарами в регион. «Несмотря на праздничные и выходные дни, лесопожарные службы России работают в усиленном режиме. По итогам утреннего совещания с регионами глава Рослесхоза Иван Советников прибудет сегодня в Свердловскую область для оценки ситуации на месте и координации действий в ликвидации возгораний», – говорится в официальном телеграме ведомства.

«За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 20 новых возгораний. В сложившихся погодных условиях в регионе это очень опасная динамика. Региональным органам власти совместно с правоохранительными органами следует приложить все силы в выявлении нарушителей пожарной безопасности», – подчеркнул глава Рослесхоза Иван Советников сегодня в ходе совещания с регионами.

Сейчас в области ведется ликвидация 53 возгораний, работает 2 473 человека, 512 ед. техники, 6 воздушных судов. К тушению также привлечены добровольцы.

По словам начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрия Селина, работающего на месте, силы и средства с ликвидированных возгораний в регионе перебрасываются на борьбу с действующими пожарами, привлечен самолет-амфибия БЕ-200, самолет Ил-76.

Глава минприроды Свердловской области Денис Мамонтов заявил, что угроза населенным пунктам от действующих лесных пожаров отсутствует.

Екатеринбург, Елена Васильева

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