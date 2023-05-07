Банкиры рассказали, сколько тратят уральцы на фастфуд

В России снизились траты на фастфуд, средний чек в заведениях быстрого питания в первом квартале 2023 года снизился примерно на треть – 368 рублей против 540 рублей годом ранее, подсчитали в банке «Русский Стандарт».

В Екатеринбурге этот показатель ниже общероссийского – 349 рублей. В Москве – 351 рубль, а в Казани – 423 рубля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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