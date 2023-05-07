В Академическом отпраздновали предстоящий День Победы (ФОТО)

В Академическом устроили праздничный митинг-концерт в честь предстоящего Дня Победы. Это стало уже традицией – в восьмом екатеринбургском районе каждый год проводят мероприятия, накануне больших общегородских торжеств.

Площадкой, как и в прошлые годы, стал Преображенский парк: тут развернулась сцена, на которой выступили хоровые и танцевальные коллективы, включая ансамбль «Иван да Марья», а также юнармейцы.

Организатором праздника для жителей района традиционно стал ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое».

Так как в этом году массовые шествия «Бессмертного полка» были отменены, многие люди принесли с собой на концерт портреты своих близких, сражавшихся во время Великой Отечественной ВОВ на фронте и в тылу.

Завершилось мероприятие в честь 78 годовщины Великой Победы запуском белых голубей в небо из рук воспитанников детских садов Академического района.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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