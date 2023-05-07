МЧС предупредило о сильном ветре

Сильный ветер, который осложняет обстановку с пожарами в Свердловской области, не утихнет в ближайшее время. В ГУ МЧС России предупредили о том, что ожидается ухудшение погоды.

«8 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, а также чрезвычайная пожарная опасность в лесах! Призываем граждан быть особенно осторожными в этот период», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, жарить шашлыки, сжигать мусор или сухую траву и листву, запускать фейерверки. Запрещено посещать природные парки, включая «Оленьи Ручьи» и «Бажовские места». Временно приостановлена охота.

«В период сильного ветра значительно осложняется пожароопасная обстановка. Гражданам следует быть предельно внимательными и не нарушать требования пожарной безопасности», – попросили в управлении МЧС региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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