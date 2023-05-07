На Рефтинской ГРЭС авария – обесточен город, где накануне пропала вода

В Свердловской области произошла авария на Рефтинской ГРЭС. Подробностей происшествия пока нет, но известно, что обесточены оказались Малышева, Рефтинский и Асбест. В последнем со вчерашнего дня еще и нет воды – во время пожаров в окрестностях пострадали линии электропередачи, от которых были запитаны насосы местного Водоканала. Сегодня к 22:00 водоснабжение должно было быть восстановлено, но, вероятно, сроки могут сдвинуться.

Сейчас организован подвоз воды. От резервных источников запитаны медучреждения, где находятся пациенты, которым экстренно необходимо находится на приборах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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