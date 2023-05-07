Следователи, прокуратура и полиция разбираются в гибели восьмилетней девочки

В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели восьмилетней девочки из Верхней Туры. Вечером в пятницу она качалась на самодельных качелях, веревки перекрутились на шее ребенка. Ее подруга позвала на помощь, девочку экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось.

По факту смерти ребенка Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В областном полицейском главке отметили, что провели обход дворов, чтобы выяснить, в каких условиях воспитывалась девочка. «По предварительным данным, это ЧП имеет признаки несчастного случая», – добавили там.

Проверку также проводит прокуратура. «Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в областном надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»