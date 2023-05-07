Минприроды заявило о поджогах в уральских лесах

Свердловское министерство природных ресурсов заявил о том, что при расследовании пожаров в лесах регионов установлены факты поджога как минимум на территории трех лесничеств. Как следует из заявления в телеграме «Не для протокола», речь о Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничествах.

«Под Буланашем и в районе озера Шитовское были «вспышки яркого света», после которых начались возгорания. В районе деревни Галашова Тугулымского городского округа в пяти местах одновременно возникли очаги пожаров», – сказано в заявлении.

Информацию проверит прокуратура области и региональное управление МВД.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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