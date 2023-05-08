В Екатеринбурге введен запрет на посещение лесов и лесопарковых зон

В связи с тяжелей ситуацией вокруг лесных и ландшафтных пожаров в Екатеринбурге действует полный запрет на походы в леса и лесопарковые зоны. Распоряжение по этому поводу выдал глава уральской столицы. Кроме того, Алексей Орлов поручил направить на помощь огнеборцам комбинированные дорожные машины, каждая из которых вмещает около 10 кубометров воды. На текущий момент 17 единиц техники отправились в Асбест, Верхнюю Пышму и Богданович. Еще несколько машин останутся в резерве.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, запрет на проход в лес и лесопарки позволит снизить риски новых возгораний, а с другой – обезопасит самих горожан от приближения к потенциально опасным при распространении пожаров объектам.

Кроме того, с 7 мая по поручению Орлова волонтерский центр «Мы рядом» организовал сбор добровольцев для помощи в тушении пожаров.

«Мы не можем остаться в стороне от этой ситуации. И сейчас нам важна помощь каждого», – обратился к горожанам Алексей Орлов.

За воскресенье, 7 мая, из трех возгораний в Екатеринбурге удалось полностью ликвидировать два и локализовать последнее, разделив его на два небольших очага площадью 5 и 8 гектаров.

Остается добавить, что при обнаружении признаков горения (задымление, запах гари), необходимо незамедлительно сообщить об этом по мобильному телефону 112 или со стационарного 01 в пожарную охрану, назвать адрес объекта, место возникновения огня и свою фамилию.

Сообщить о лесном пожаре также можно по номерам горячей линии Уральской базы авиационной охраны лесов 8 (800) 100-94-00, 268-33-83 и 258-65-94.

Екатеринбург, Елена Васильева

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