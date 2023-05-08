«9 мая ликвидация по 2 000 га и 19 000 га будет локализовано»: глава Минприроды РФ поставил задачи по тушению природных пожаров в области

Екатеринбург (Новый День, Владислав Тринько) –Сегодня в Свердловскую область прибыл глава Минприроды России Александр Козлов. Было проведено совещание вместе с главой региона, полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, главой Рослесхоза Иваном Советниковым и начальником Авиалесоохраны Дмитрием Селиным.

По итогам встречи глава Минприроды поставил следующие задачи:«9 мая ликвидация произойдет по 2 000 га и 19 000 будет локализовано. В чем разница? Локализация – это значит, что пожара уже нет, все потушено, но при этом сотрудники будут находиться на местах и осуществлять патрулирование, чтобы при сильной ветровой нагрузке пожар не разгорелся. Ни один лесной пожар не перешел в населенный пункт или по его причине произошли потери в экономике, либо в людях. За это большое спасибо тем людям, которые трудятся сегодня на пожарах».

По данным департамента информационной политики, на сегодняшнее утро в регионе действовало 64 пожара на площади 54 157 га. 16 из них локализованы на площади 1584 га.

Вот список нелокализованных пожаров:

– Верхняя Пышма – 1 пожар на площади 6 690 га;

– Асбест – 3 пожара на площади 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется;

– Реж – 2 пожара на площади 6 260 га;

– Невьянск – 1 пожар на площади 1240 га;

– Байкаловский район – 1 пожар на площади 3 344 га;

– Ирбитский район – 2 пожара на площади 3 844 га;

– Тугулым – 3 пожара на площади 5 278 га;

– Березовский – 2 пожара на площади 1 449 га;

– Пышминский район – 1 пожар на площади 2574 га;

– Артемовский – 2 пожара на площади 4 105 га;

– Талица – 1 пожар на площади 4 000 га ;

– Сухой Лог – 2 пожара на площади 2000 га;

– Ревда – 1 пожар на площади 1500 га;

– Сосьва – 1 пожар на площади 1600 га.

Всего из-за пожаров за последние два дня эвакуирован 1241 человек.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»