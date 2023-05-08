Более пяти тысяч волонтеров помогают спасателям бороться с пожарами на Урале

В Свердловской области поставлен рекорд по привлечению к ликвидации лесных и ландшафтных пожаров волонтеров. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, в помощи на добровольных началах сейчас принимает участие более пяти тысяч уральцев. «Привлекаем волонтёров для помощи нашим спасателям. Безусловно, у нас такой своеобразный рекорд. Привлечены более пяти тысяч человек, они помогают с доставкой еды для спасателей, воды. Участвуют в контролировании, наблюдении», – пояснил Куйвашев.

Напомним, на сегодняшний день в регионе локализуют пожары по следующему списку:

– Верхняя Пышма – 1 пожар на площади 6 690 га;

– Асбест – 3 пожара на площади 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется;

– Реж – 2 пожара на площади 6 260 га;

– Невьянск – 1 пожар на площади 1240 га;

– Байкаловский район – 1 пожар на площади 3 344 га;

– Ирбитский район – 2 пожара на площади 3 844 га;

– Тугулым – 3 пожара на площади 5 278 га;

– Березовский – 2 пожара на площади 1 449 га;

– Пышминский район – 1 пожар на площади 2574 га;

– Артемовский – 2 пожара на площади 4 105 га;

– Талица – 1 пожар на площади 4 000 га ;

– Сухой Лог – 2 пожара на площади 2000 га;

– Ревда – 1 пожар на площади 1500 га;

– Сосьва – 1 пожар на площади 1600 га.

Всего из-за пожаров за последние два дня эвакуирован 1241 человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»