Более пяти тысяч волонтеров помогают спасателям бороться с пожарами на Урале

В Свердловской области поставлен рекорд по привлечению к ликвидации лесных и ландшафтных пожаров волонтеров. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, в помощи на добровольных началах сейчас принимает участие более пяти тысяч уральцев. «Привлекаем волонтёров для помощи нашим спасателям. Безусловно, у нас такой своеобразный рекорд. Привлечены более пяти тысяч человек, они помогают с доставкой еды для спасателей, воды. Участвуют в контролировании, наблюдении», – пояснил Куйвашев.
Напомним, на сегодняшний день в регионе локализуют пожары по следующему списку:
– Верхняя Пышма – 1 пожар на площади 6 690 га;
– Асбест – 3 пожара на площади 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется;
– Реж – 2 пожара на площади 6 260 га;
– Невьянск – 1 пожар на площади 1240 га;
– Байкаловский район – 1 пожар на площади 3 344 га;
– Ирбитский район – 2 пожара на площади 3 844 га;
– Тугулым – 3 пожара на площади 5 278 га;
– Березовский – 2 пожара на площади 1 449 га;
– Пышминский район – 1 пожар на площади 2574 га;
– Артемовский – 2 пожара на площади 4 105 га;
– Талица – 1 пожар на площади 4 000 га ;
– Сухой Лог – 2 пожара на площади 2000 га;
– Ревда – 1 пожар на площади 1500 га;
– Сосьва – 1 пожар на площади 1600 га.
Всего из-за пожаров за последние два дня эвакуирован 1241 человек.
Екатеринбург, Елена Васильева
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