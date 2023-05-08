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Понедельник, 8 мая 2023, 19:11 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге на фоне пожаров активизировались пожарные лжеинспекторы (ВИДЕО)

Сегодня в центре города были замечены мошенники, которые представлялись как пожарные инспекторы. Двое мужчин пришли к жителям дома на улице Шейнкмана и показывали документы, которые якобы подтверждали их принадлежность к надзорным органам.

Визитеры требовали пустить их в квартиры для проверки оборудования, рассказала «Новому Дню» очевидица. Женщина не открыла дверь, но на контакт с аферистами пошла соседка. По словам местной жительницы, гражданка готова была отдать деньги в качестве уплаты «штрафа».

Жители вызвали полицейских, но к моменту их приезда мошенники уже сбежали.

Видео смотрите в телеграм-канале агентства.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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