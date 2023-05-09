Екатеринбург накрыло дымом от пожарищ

Екатеринбург 9 мая накрыло плотным дымом от лесных и ландшафтных пожаров. Напомним, что ситуация с возгораниями в регионе оценивается как тяжелая. На вчерашний день пожарные продолжали бороться с более чем двумя десятками пожаров. Помощь в работе им оказывают более пяти тысяч волонтеров.

Задымлению Екатеринбурга также способствует и обстановка в соседних областях, где также фиксируются масштабные возгорания. В Курганской области на пожарах уже погибло шесть человек. В областном центре в связи с этим отменен парад Победы и салют.

Праздничные мероприятия в Екатеринбурге должны пройти по плану. В центре идет подготовка к параду. Салют планируется начать в 22.00 по местному времени.

Екатеринбург, Елена Васильева

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