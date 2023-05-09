Екатеринбург отмечает День Победы (ФОТО)

Екатеринбург начал отмечать День Победы. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», несмотря на действующие ограничения ради безопасности и смог от пожаров, в уральской столице традицоннно многолюдно. Желающие посмотреть парад скапливаются на центральных улицах у ограждений, идет бойкая торговля сувенирной продукцией. Посмотреть на атмосферу, царящую в Екатеринбурге, можно в фоторепортаже «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Васильева, Семен Саливанчук

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