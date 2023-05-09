Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Екатеринбурге и признал его соответствующим нормам

После того как Екатеринбург сегодня утром накрыло дымом от пожарищ, Роспотребнадзор вышел на замеры качества воздуха. Первые результаты исследований уже готовы – отклонение от норм есть только в одном месте. Остальные – гигиеническим нормам соответствуют, сообщает пресс-служба РПН по Свердловской области. Пробы были отобраны в центре города, на Химмаше, Уралмаше, ЖБИ, в Заречном, Ботаническом, в районе железнодорожного вокзала. Контролируется содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и фенола.

К настоящему времени готовы результаты исследований, проведенных на ул. Челюскинцев, ст. Южной, ул. Горького. Зафиксировано содержание взвешенных веществ РМ 10 на уровне ПДК в пробе, отобранной в районе станции Южной. Другие пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Результаты остальных исследований будут обнародованы по готовности.

Тем временем Уралгидромет сообщает, что направление ветра скоро изменится и в Екатеринбург перестанет натягивать дым из Верхней Пышмы. Именно с имеющимися там очагами пожаров связывают сегодняшний смог в уральской столице.

Екатеринбург, Елена Васильева

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