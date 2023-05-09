Запрет на охоту в уральских лесах продлен до середины мая

Охота в уральских лесах запрещена до 15 мая. Указ об этом подписал 9 мая губернатор Евгений Куйвашев. Данная мера принята из-за тяжелой ситуации с пожарами, сложившейся в регионе. В Екатеринбурге в связи с высокой пожарной опасностью запрещено посещение лесов и лесопарков.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в 11 территориях, сообщает ТГ-канал «Не для протокола»:
– Каменский район,
– Каменск-Уральский,
– Шалинский район,
– Верхнее Дуброво,
– Асбест,
– Белоярский,
– Заречный,
– Малышевский район,
– Рефтинский,
– ЗАТО Уральский,
– Тавда.
С огнем в Свердловской области борются порядка 4,5 тысячи спасателей и 5 тысяч волонтеров, используются самолеты и вертолеты, а также другая спецтехника.
Екатеринбург, Елена Васильева
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