Запрет на охоту в уральских лесах продлен до середины мая

Охота в уральских лесах запрещена до 15 мая. Указ об этом подписал 9 мая губернатор Евгений Куйвашев. Данная мера принята из-за тяжелой ситуации с пожарами, сложившейся в регионе. В Екатеринбурге в связи с высокой пожарной опасностью запрещено посещение лесов и лесопарков.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в 11 территориях, сообщает ТГ-канал «Не для протокола»:

– Каменский район,

– Каменск-Уральский,

– Шалинский район,

– Верхнее Дуброво,

– Асбест,

– Белоярский,

– Заречный,

– Малышевский район,

– Рефтинский,

– ЗАТО Уральский,

– Тавда.

С огнем в Свердловской области борются порядка 4,5 тысячи спасателей и 5 тысяч волонтеров, используются самолеты и вертолеты, а также другая спецтехника.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»