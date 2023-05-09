SHAMAN выйдет на концерт в Екатеринбурге в футболке с фотографией своего прадеда

Хедлайнер концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге SHAMAN выйдет на сцену в футболке со своим прадедом. Таким образом известный исполнитель почтит память героя, который оборонял и освобождал Ленинград во время блокады и прошел всю войну.

Напомним, что концерт в Историческом сквере Екатеринбурга «Дорога к Победе» проводит Фонд святой Екатерины.

Как рассказал артист, его прадед Михаил Сергеевич Селедкин ушел на войну против фашистов в начале июля 1941 года, служил артиллеристом на Ленинградском фронте в 81-й артиллеристской бригаде. О его истории певец знает из рассказов бабушки, Галины Михайловны, потому что он родился уже после смерти Михаила Сергеевича.

Своей дочери Галине Михайловне он рассказывал, что в первую – самую страшную – зиму блокады Ленинграда был жуткий холод, и перед атакой приходилось отдирать от земли примерзшие шинели, а еды в городе вообще не было и случалось есть даже крыс.

Уже после войны прадедушка был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Выдержки из наградных листов:

«В период наступательных боев с 24 по 27 июля 1944 года огнем своего орудия принес большой урон живой силе и технике противника».

«24 июля 1944 года, ведя огонь, в составе взвода подавил огонь 5 артбатарей противника, из них в одной наблюдались взрывы большой силы».

«25 июля 1944 года орудие вело огонь по подавлению работающих батарей противника, а также на воспрещение движения по дорогам, в результате чего был рассеян и частично уничтожен обоз противника и 5 автомашин, из которых 2 были подожжены».

«26 июля 1944 года орудие, ведя огонь по колонне артиллерии на конной тяге, уничтожило 2 орудия. Кроме того, орудие вело огонь по бронепоезду противника в районе станции Солдино-Яам. Бронепоезд уничтожен».

Екатеринбург, Елена Васильева

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