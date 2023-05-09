В Екатеринбурге отгремел салют Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге в 22.00 начался салют, посвященный Дню Победы. Как ранее сообщал «Новый День», время начала салюта было скоординировано штабом ЦВО с Москвой.

Посмотреть на салют и праздничный фейерверк на набережную пришли несколько тысяч человек. Все подробности и красивые фотографии – в репортаже «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Васильева

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