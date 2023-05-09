российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 мая 2023, 22:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге отгремел салют Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге в 22.00 начался салют, посвященный Дню Победы. Как ранее сообщал «Новый День», время начала салюта было скоординировано штабом ЦВО с Москвой.

Посмотреть на салют и праздничный фейерверк на набережную пришли несколько тысяч человек. Все подробности и красивые фотографии – в репортаже «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,