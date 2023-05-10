Авиакомпания «Победа» будет летать из Екатеринбурга в Анталью

Авиакомпания «Победа» со 2 июня запускает прямые рейсы из Кольцово в турецкую Анталью. Полеты будут осуществляться дважды в неделю.

«Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 7:25, прибытие в пункт назначения в 10:50. Отправление из Антальи в 11:30, прибытие в аэропорт Кольцово в 18:30», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

На сайте авиакомпании билеты из Екатеринбурга в Анталью на июнь стоят от 16 тысяч рублей в одну сторону (без багажа). Отметим, авиакомпания «Победа» станет шестым перевозчиком на популярном курортном направлении.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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