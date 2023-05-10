Свердловским волонтерам нечем тушить природные пожары (СПИСОК НЕОБХОДИМОГО)

В Свердловской области многие откликнулись на призыв об участии в тушении пожаров. Некоторые начали искать единомышленников в городских округах, чтобы вместе бороться с огнем своими силами и помогать сотрудникам МЧС.

Так произошло и в Екатеринбурге. Здесь добровольцы создали свой чат еще 2021 году, когда на территории Свердловской области бушевали пожары. Ребята четко распределяют обязанности: одни ездят на пожары, а другие формируют группы и инструктируют участников. В последнее время так работают около 100 волонтеров. В Свердловской области на сегодняшний день действуют 77 природных пожаров на площади 104 693 га. Добровольцы работают по всей области.

Проблема в том, что для эффективной работы необходимы инструменты, которых у гражданских чаще всего нет. Необходимы: помпы, противопожарные ранцы, лейки, мотыги. Потому сейчас добровольцы ищут спонсоров, которые помогут им купить все необходимое для тушения пожаров. Полный список ниже.

Всю подробную информацию можно узнать у руководителя волонтеров Игоря Русинова. Тел: +7 922 214-12-19.

Свердловская область, Владислав Тринько

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