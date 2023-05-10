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Среда, 10 мая 2023, 11:42 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы неожиданно мало намусорили в центре на 9 Мая

После торжеств в центре Екатеринбурга коммунальщики вывезли 2,74 тонны мусора, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Спецавтобазы». Полтонны вывезли днем, оставшиеся 2,2 тонны собрали и увезли ночью, уточнили представители регоператора.

Например, двумя годами ранее коммунальщики вывезли с улиц города 27 тонн мусора в ночь на 10 мая.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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