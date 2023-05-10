«Может, про него забыли»: у магазина «Окей» нашли привязанного домашнего пса (ФОТО)

Сегодня утром в парке возле гипермаркета «Окей» в Екатеринбурге нашли привязанную цепью собаку, похожую на домашнюю. Жители района не знают, как животное сюда попало – то ли хозяин ее бросил, то ли потерял.

«Собаку нашли рядом с магазином, привели на собачью площадку. Собачники принесли ей еды и воды. Очень ухоженная, добрая, играет со всеми, ни на кого не бросается. Похоже, это домашний пес. Что произошло, непонятно. У нас тут никогда такого не было – чтобы привязать собаку и уйти. Даже на собачью площадку никогда не подкидывали. Может, какой-то казус. Может, хозяин ушел с друзьями, а про собаку забыл», – рассказала «Новому Дню» одна из местных жительниц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»