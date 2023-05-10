Детсад заплатит 70 тысяч родителям ребенка, который ударился о мебель

В Новоуральске суд оштрафовал детский сад за травмирование ребенка – малыш поранил ухо, ударившись о мебель в раздевалке. Его мама просила присудить компенсацию в 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, ЧП случилось в апреле 2022 года, в детсаду «Росток». В раздевалке группы четырехлетний ребенок ударился о мебель, это произошло в присутствии воспитателя. Мальчик имеет инвалидность, плохо понимает речь и не может самостоятельно одеваться. В больнице у него диагностировали повреждение ушной раковины. Комиссия установила, что все случилось из-за того, что мебель в раздевалке поставили без учета потребностей ребенка-инвалида. Воспитателю сделали замечание.

Мама ребенка пошла в Новоуральский городской суд с требованием компенсировать моральный ущерб в 500 тысяч рублей: после травмы мальчик стал более тревожным, боялся идти в сад, первое время не спал в саду днем. Чтобы снять тревожное состояние, потребовалось пройти лечение. Решением суда исковые требования были удовлетворены частично: с МАДОУ детский сад «Росток» взыскано 70 тысяч рублей. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.

Оно вступило в законную силу.

Новоуральск, Марина Иванова

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