Участник праймериз в ЕГД призвал отправить украинских пленных строить вторую ветку метро

Участник предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму Екатеринбурга Александр Столбов предложил отправить украинских военнопленных строить метро.

Как передает «Новый День», такое заявление содержится в программном видеоролике кандидата, размещенном на сайте предварительного голосования ЕР.

«Одна из основных проблем уральской столицы – это автомобильные пробки. Для решения этой проблемы необходимо строить вторую и третью подземные ветки, а также наземную кольцевую. Для этого можно использовать украинских военнопленных, среди них есть шахтеры и строители. Это позволит сэкономить бюджетные средства и сократить время строительства», – говорит Александр Столбов.

В биографии кандидата говорится, что он родился в 1973 году в Серове, в прошлом был депутатом местной городской думы, сейчас находится на военной службе по контракту в зоне СВО. В екатеринбургских праймериз ЕР участвует «по партийному списку», то есть без привязки к конкретному округу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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