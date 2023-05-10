В уральском поселке объявлена ЧС из-за аварии на скважине

В поселке Калина Камышловского района объявлена чрезвычайная ситуация из-за коммунальной аварии. С 4 мая жители деревни сидят без холодной воды.

Как пояснили «Новому Дню» в департаменте информационной политики, в поселке нарушено холодное водоснабжение из-за повреждения оборудования в скважине на улице Зеленой. Без воды остались три многоквартирных дома, 36 частных домов и фельдшерско-акушерский пункт. Для жителей организован подвоз воды из скважины села Галкинское. В Калине также установили бочку объемом 750 литров для обеспечения населения водой.

Добавим, что в поселке живут около 200 человек. О сроках устранения последствий коммунальной аварии не сообщается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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