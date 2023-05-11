Сухой Лог остался без воды из-за аварии на насосной станции

Жители Сухого Лога сегодня утром остались без холодной воды. Первые сообщения о проблемах с водоснабжением стали поступать в 5:40, сообщил глава города Рафаил Мингалимов. Авария не связана с лесными пожарами. На насосно-фильтровальной станции сломалось оборудование, сейчас на месте работают сотрудники МУП «Горкомсети». По сообщению предприятия, при запуске насоса водоснабжение будет восстановлено. Мэр взял ситуацию под свой контроль.

Напомним, на территории Сухоложского округа горит около 4 тысяч гектаров леса. Пожар находится близко от деревни Малый Таушкан, из которой ранее была эвакуирована пожилая жительница. Угрозы населенному пункту сейчас нет.

Сухой Лог, Ангелина Сергеева

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