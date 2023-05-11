В Свердловской области будут по-новому считать стоимость контрактов на строительство школ и детсадов

Свердловская область вошла в число пилотных регионов, где будут по-новому рассчитывать стоимость контракта на строительство бюджетных зданий: школ, детсадов, спорткомплексов и так далее. Отныне учитываться будут не устаревшие нормы, а рыночная стоимость стройматериалов и рабочей силы.

На ресурсно-индексный метод расчета цены контракта, принятый приказом Минстроя России, постепенно переходят несколько регионов России, в их число вошла и Свердловская область. Ранее применялся базово-индексный метод, который меньше учитывал рост затрат на строительство. В Минстрое РФ считают, что новый способ расчета стоимости снизит количество срывов конкурсных процедур и банкротств подрядных организаций.

Строители, в свою очередь, считают, что смогут больше заработать.

«Мы выступаем за качественную работу подрядчиков, а новый способ расчета стоимости контракта – отличная антидемпинговая мера, которая не позволит недобросовестным исполнителям снижать цену контракта ниже рыночной, – пояснил заместитель гендиректора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. – Во-вторых, РИМ даст возможность честным подрядчикам заработать больше. Так, нам в ходе первого беглого анализа уже удалось понять, что заработная плата рабочих может быть выше на 7%. А в других регионах-пилотах уже удалось увеличить стоимость строительства на 3-5%».

На новую методику расчета уже перешли Татарстан, Карелия, Алтайский и Краснодарский край, Иркутская, Кировская области и другие регионы России.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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