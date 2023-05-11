Мошенники рассылают вредоносные электронные письма от имени военкомата (ФОТО)

Жители Свердловской области накануне получили по электронной почте «мобилизационные предписания» от имени военного комиссариата. Письмо содержит вредоносные файлы, которые при открытии выводят из строя компьютер или гаджет. Рассылка проводилась по случайным адресам. Так, по сведениям «Нового Дня», такое послание получил 75-летний мужчина.

В письме содержится эмблема Минобороны РФ и требование явиться 11 мая в военкомат по месту жительства «для уточнения данных». При этом никаких персональных обращений в «мобилизационном предписании» нет, но приводится ссылка на свежий федеральный закон об электронных повестках.

Отправителем письма значится «главное управление военного комиссариата МО РФ» – такого подразделения Минобороны не существует. Кроме того, письмо отправлено с домена, который был зарегистрирован две недели назад и никакого отношения к Минобороны не имеет.

Специалисты советуют не открывать письма с подозрительным содержимым. Также нужно помнить, что военкоматы не рассылают повестки и извещения по электронной почте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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