В Екатеринбурге ищут газелиста, который сбил двух человек у взорвавшегося колеса

В коллективных садах «Озерки № 1» водитель «газели» сбил двух мужчин, которые тушили взорвавшееся колесо. ГИБДД ищет очевидцев этой примечательной аварии.

Все случилось еще 29 апреля около 11 часов утра. У МАЗа загорелось заднее правое колесо, водитель и прохожий его тушили. В процессе тушения колесо взорвалось, при взрыве мужчины сделали шаг назад, на проезжую часть. Там они попали под «газель». По предварительным данным, это была машина с кабиной белого цвета, перевозившая доски.

В ДТП 28-летний водитель МАЗа получил ушиб руки и ноги, его увезли в больницу. 60-летний прохожий также получил травмы, но от госпитализации отказался.

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам (02), сот. тел. +7(999)563-43-34, а также по адресу: г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 20», – сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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