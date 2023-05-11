Мэрия Екатеринбурга отклонила заявку питерской компании на концессию Водоканала

Власти Екатеринбурга отклонили заявку петербургской компании ООО «Водные ресурсы» на концессию МУП «Водоканал». Решение было принято сегодня городской комиссией по определению условий конкурса.

Как рассказал «Новому Дню» член комиссии, депутат городской думы Дмитрий Сергин, компания предложила неприемлемые для города условия. Потенциальный концессионер был готов заключить соглашение до 2052 года и инвестировать в развитие Водоканала 30 миллиардов рублей, но при этом получить гарантированный возврат этих денег от города в течение 8 лет.

«Профильные комитеты мэрии раскритиковали эти условия. Объективно от такой «инвестиции» городской бюджет получит лишь дополнительную нагрузку, а реальной модернизации Водоканала не будет, так как на развитие всей инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города необходимо 236 миллиардов рублей. Водоканал – стратегическое предприятие, и отдавать его каким-то коммерсантам задарма нельзя. Тем более, по заявке «Водных ресурсов» непонятно, есть ли у них деньги для вложений. В документах говорится только о готовности банка «Санкт-Петербург» рассмотреть вопрос о предоставлении организации кредита. Я рад, что комиссия подавляющим большинством голосов отклонила эту заявку на концессию», – отметил собеседник агентства.

Согласно данным портала Seldon, юрлицо ООО «Водные ресурсы» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года. Компания не получала госконтракты, не участвовала в арбитражных делах, имеет 0 сотрудников. Чистая прибыль за 2022 год составила 83 тысячи рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»