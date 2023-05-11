На пермской трассе изменится схема движения из-за капремонта

На 316-м км трассы Р-242 Пермь –– Екатеринбург с 11 мая временно ограничат движение на путепроводе в связи с его капитальным ремонтом.

С 11 мая меняется схема движения: будет закрыт прямой проезд через путепровод в оба направления. Объехать мост можно через съезды транспортной развязки по круговому движению. Работы продлятся до осени 2024 года.

Уралуправтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Всего на автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург планируется расширить проезжую часть до 4 полос на трех участках: 187 км – 232 км, 276 км – 301 км, 301 км – 326 км.

Екатеринбург, Пермь, Елена Владимирова

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