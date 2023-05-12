Жителей Краснотурьинска предупредили о взрывных работах

Сегодня днем на карьере «Пещерный» под Краснотурьинском прогремят взрывы.

Плановые взрывные работы проведет ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» с 13:00 до 17:00. Администрация города просит жителей не ходить в лес вблизи карьера.

На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.

Во время производства взрывных работ подаются следующие звуковые сигналы (сирена):

– один продолжительный сигнал – предупредительный. Подается при вводе опасной зоны (радиус опасной зоны не менее 500 м);

– два продолжительных – боевой. По этому сигналу проводится взрыв.

– три коротких – отбой. Окончание взрывных работ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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