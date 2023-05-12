Смог от свердловских пожаров дошел до Перми

Смог от пожаров в Свердловской области дошел до соседнего региона. Сегодня дымом заволокло Пермь, сообщает «Новый День». В воздухе видна дымка и ощущается запах гари.

Пермякам, как и жителям Свердловской области, порекомендовали не открывать окна, меньше гулять, чаще промывать слизистые носа и глаз, защищать органы дыхания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»