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Пятница, 12 мая 2023, 09:27 мск

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Смог от свердловских пожаров дошел до Перми

Смог от пожаров в Свердловской области дошел до соседнего региона. Сегодня дымом заволокло Пермь, сообщает «Новый День». В воздухе видна дымка и ощущается запах гари.

Пермякам, как и жителям Свердловской области, порекомендовали не открывать окна, меньше гулять, чаще промывать слизистые носа и глаз, защищать органы дыхания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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