Количество фальшивых банкнот за два года сократилось почти в 8 раз

В первом квартале текущего года в Свердловской области в обороте выявили 26 фальшивых банкнот. Это в 5 раз меньше, чем годом ранее (132 банкноты), и почти в 8 раз меньше, чем в 2021 году (216 банкнот).

«Сумма экономического ущерба составила около 108 тыс. рублей. Большинство подделок, как обычно, самого высокого номинала – 5000 рублей (21 шт.). В прошлом году их было в пять раз больше – 108 шт. Также обнаружены три фальшивые банкноты номиналом 1000 рублей и по одной – 500 и 100 рублей. Купюры номиналом 2000 рублей с признаками подделки в 2023 году не выявлены, тогда как в прошлом году их было обнаружено 7 шт.», – сообщили в пресс-службе Уральского Главного управления Банка России.

Эксперты напоминают, что для выявлениЯ фальшивки нужно обращать внимание на три защитных признака. При проверке купюр на просвет должна быть видна микроперфорация. Беря банкноту в руки, можно почувствовать рельефные штрихи. При наклоне банкноты по гербу города перемещается вверх или вниз яркая блестящая горизонтальная полоса, либо меняется цвет изображения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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