Водитель вылетевшей с дороги на тротуар «газели» разбился насмерть (ФОТО)

В Екатеринбурге на ЖБИ в ДТП погиб водитель «газели». Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, авария случилась на Высоцкого, 3, накануне, в 19:45. Предварительно известно, что «газель» ехала по Высоцкого в сторону Малышева, водитель не справился с управлением. Машину выбросило с дороги на тротуар и обочину, там автомобиль врезался в дерево. В результате 61-летний водитель погиб на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и просят водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим.

Екатеринбург, Марина Иванова

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