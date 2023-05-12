В уральских храмах молятся о прекращении пожаров

В храмах Екатеринбургской епархии совершаются молебны перед иконой «Неопалимая Купина», так верующие поддерживают борющихся с пожарами.

«Наряду с молебным пением, которое благословил совершать святейший патриарх о нашем воинстве и об участниках СВО, в Иоанно-Предтеченском соборе, в связи с бушующими пожарами, дабы иметь силы и возможности к преодолению стихии, совершается молебное пение перед известным образом Божией Матери – с просьбой о помощи в борьбе с неуправляемой стихией», – рассказал и.о. старшего священника Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбурга иерей Павел Кононенко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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