В выходные изменятся маршруты трамваев и автобусов из-за ремонта на перекрестке 8 Марта – Фурманова

В ближайшие выходные, с 00:00 субботы, 13 мая, до 05:00 понедельника, 15 мая, ЕМУП «Гортранс» будет ремонтировать трамвайные пути на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова.

В связи с этим на два дня маршруты трамваев станут такими:

№ 1: Станция ВИЗ – ул. Викулова – ул. Белореченская – ул. Радищева – ул. Куйбышева – ул. Луначарского – пр. Ленина – ул. Московская – ул. Белореченская – ул. Викулова – ст. ВИЗ.

Ст. ВИЗ – ул. Викулова – ул. Московская – пр. Ленина – ул. Луначарского – ул.Куйбышева – ул. Радищева – ул. Белореченская – ул. Викулова – ст. ВИЗ.

№ 4: Ст. Вторчермет – ул. Титова – ул. 8 Марта – ул. Фучика – ст. Ботаническая.

№ 14: Ст. Эльмаш – ул. Донская – ул. Энтузиастов – ул. Старых Большевиков – ул. Фронтовых Бригад – пр. Космонавтов – ул. Луначарского – ул. Куйбышева – ул. 8 Марта – ул. Радищева – ул. Московская – ул. Челюскинцев – пр. Космонавтов – ул. Фронтовых Бригад – ул. Старых Большевиков – ул. Энтузиастов – ул. Донская – ст. Эльмаш.

№ 15: Ст. 40 лет ВЛКСМ – ул. Сыромолотова – ул. Малышева – ул. Гагарина – пр. Ленина – ул. Московская – ул. Радищева – ул. 8 Марта – ул. Куйбышева – ул. Луначарского – пр. Ленина – ул. Гагарина – ул. Малышева – ул. Сыромолотова – ст. 40 лет ВЛКСМ.

Ст. 40 лет ВЛКСМ – ул. Сыромолотова – ул. Малышева – ул. Гагарина – пр. Ленина – ул. Луначарского – ул. Куйбышева – ул. 8 Марта – ул. Радищева – ул. Московская – пр. Ленина – ул. Гагарина – ул. Малышева – ул. Сыромолотова – ст. 40 лет ВЛКСМ.

№ 25: Ст. Фрезеровщиков – ул. Старых Большевиков – ул. Фронтовых Бригад – пр. Космонавтов – ул. Челюскинцев – ул. Московская – ул. Радищева – ул. 8 Марта – ул. Куйбышева – ул. Луначарского – пр. Космонавтов – ул. Фронтовых бригад – ул. Старых Большевиков – ст. Фрезеровщиков.

№ 27: Ст. Керамическая – ул. Новосибирская – ул. Ферганская – ул. Титова – ул. 8 Марта – ул. Фрунзе – Южное депо.

Также изменят схему движения некоторые автобусные маршруты. Автобус № 50 «ТЦ Лента – УрФУ» пойдет к остановке «ТЦ Лента» по улицам: 8 Марта, Большакова, Степана Разина, Фрунзе, 8 Марта, далее по маршруту. Маршрут № 54 «Краснолесье – Синие Камни» к остановке «Краснолесье» – по улицам: 8 Марта, Большакова, Степана Разина, Фрунзе, 8 Марта, далее по маршруту.

На период объезда на маршрутах № 50, 54, 57, 57а остановка «Большакова» переносится с ул. 8 Марта на ул. Большакова в (в сторону автовокзала).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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