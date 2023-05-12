Металлургия просела, машиностроение в тренде: как уральская промышленность приспосабливается к новым реалиям

Уральские промышленные предприятия смогли выстоять и перестроиться на новые рынки в кризисном 2022 году. Это произошло в том числе за счет резкого роста машиностроения в рамках выполнения государственного заказа. Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель директора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.

По словам эксперта, по итогам прошлого года индекс промышленного производства по УрФО упал на 0,6%, но динамика по регионам была неравномерной. Так, в ХМАО и ЯНАО решающую роль сыграло сокращение объемов добычи нефти и газа, а в индустриальных регионах – проблемы с экспортом металлургии.

«Первое полугодие 2022 году индустриальные регионы закрыли с большим минусом, но с августа промышленность начала восстанавливаться. И в целом снижение индекса производства оказалось не таким серьезным, как прогнозировали аналитики. Например, Свердловская область потеряла 0,7%, Челябинская область – 1,3%, Тюменская область – более 2%, но это связано с закрытием одного из месторождений. Свердловская и Челябинская области сильно зависят от металлургии. Проблемы металлургов с экспортом в 2022 году привели к снижению показателей этой отрасли. Особенно это заметно в Челябинской области – падение составило 8%, в Свердловской области – порядка 1%. Знаковым трендом в промышленности в 2022 году стал резкий рост машиностроения. Основным фактором послужило увеличение государственного заказа для предприятий, и в частности, гособоронзаказа. Так, общее машиностроение в Свердловской области выросло на 23%, в Курганской области – на 28%, в Челябинской области – на 3%», – поделилась статистикой Виктория Акбердина.

Еще одна тенденция 2022 года – сокращение объемов производства в легкой и пищевой промышленности. Эти отрасли никогда особо не выделялись на Урале, но сейчас они не выдерживают конкуренции с индустриальным спросом, считает экономист.

«В прошлом году промышленность показала высокую адаптивность. Это было связано с тем, что вопросы импортозамещения и зависимость от поставок европейских и американских компаний были решены еще в период первой санкционной волны. Также уральские предприятия имеют высокий потенциал импортозамещения в технологических отраслях. Кроме того, большую роль сыграли государственные меры поддержки для промышленников», – резюмировала Виктория Акбердина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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