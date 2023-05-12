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Пятница, 12 мая 2023, 12:08 мск

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Под Екатеринбургом в районе нефтебазы обнаружен низовой пожар (ФОТО)

Недалеко от Екатеринбурга, в районе нефтебазы в Шабровском, обнаружен низовой пожар. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», дым виден в окрестностях, оперативные службы о происходящем извещены. Данные также передаются администрации нефтебазы.

По словам очевидцев, огонь довольно быстро захватывает новые пространства и находится примерно в 1 км от нефтеналивных емкостей.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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