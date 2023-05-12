В детсадах установили новые правила из-за смога

В детских садах Екатеринбурга установили новые правила из-за смога от лесных пожаров. «Даны указания по организации влажной уборки, дополнительному питьевому режиму детей, запрещено открывать окна в группах», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования города.

Также некоторые детсады отменили прогулки. «В связи с обстановкой на улице, запахом гари и дымом, ребята сегодня не пойдут на дневную прогулку», – отметили в одном из частных дошкольных учреждений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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