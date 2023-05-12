В понедельник в Екатеринбурге начнутся первые опрессовки

Уже в ближайший понедельник, 15 мая, в Екатеринбурге начнется первый в этом году этап опрессовок, который продлится до пятницы, 19 мая.

«Гидравлические испытания пройдут без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет проводиться в ночное время с 23:00 до 06:00 часов. В случае отсутствия горячей воды горожанам необходимо обращаться в организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП)», – напоминают в мэрии.

На период опрессовок владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов необходимо отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за ними. А владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями нужно организовать дежурства в период испытаний и принять меры по предотвращению их затопления при возможных повреждениях трубопроводов тепловых сетей.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить в Центральную диспетчерскую службу АО «ЕТК» по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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