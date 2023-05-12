В поселки, пострадавшие от огня, благотворители привезли стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику

В три поселка Свердловской области, пострадавших от лесных пожаров, сегодня была доставлена нужная людям помощь от благотворителей.

Так, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев встретились с жителями деревни Неустроево, где на дома перекинулся огонь с горящего леса.

Погорельцам передали вещи первой необходимости, которые помогут обустроить временный быт: холодильники, стиральные машины, раскладушки и постельные принадлежности, садовый инвентарь.

«Привезли именно то, что хотели граждане. То, о чем они говорили при заполнении социальных паспортов, поэтому сегодня передали то, что создает первичный комфорт. Огромная благодарность Фонду святой Екатерины, который совместно с нами отрабатывает эти ситуации», – говорит Андрей Злоказов.

Отметим, что Мисоцполитики по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева постоянно работает с заявками погорельцев.

Кроме Неустроево, машина с гуманитарным грузом отправилась в села Осинцевское и Байкалово: сегодня помощь доехала до 22 человек.

«Мы сегодня поговорили с жителями, и такая печать тревоги на лице еще есть, но мы своей работой, своей помощью хотим вернуть их в нормальное состояние. Мы все для этого делаем», – делится Александр Андреев.

Напомним, самые крупные пожары произошли в Сосьве и Таежном. Помощь от Фонда святой Екатерины и «Сима-ленда» пришла уже в первый день и продолжает поступать по мере необходимости.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»