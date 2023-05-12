На ВИЗе горят два дома в частном секторе

В Верх-Исетском районе случился серьезный пожар в частном секторе. По данным МЧС, на площади 200 квадратных метров горят два жилых дома и надворные постройки.

Сообщение о пожаре поступило в 17:26. К данному моменту спасатели уже локализовали огонь. На месте работают 24 пожарных и 6 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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