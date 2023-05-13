За сутки в Свердловской области потушили 14 лесных пожаров

В Свердловской области сокращается число лесных пожаров. За минувшие сутки было потушено 14 возгораний на площади 16 702 га. Продолжают действовать 27 пожаров, из них локализовано 14.

По данным телеграм-канала «Не для протокола», крупнейшими нелокализованными очагами остаются:

– Сухой Лог – пожар на 4000 га,

– Пышминский район – пожар на 5 985 га,

– Невьянск – пожар на 3 040 га.

Пожарным удалось взять под контроль распространение огня в следующих территориях:

– Тугулым – локализован крупнейший пожар на площади 15 173 га,

– Ирбит – локализован пожар на площади 4 017 га,

– Талица – локализован пожар на площади 1 850 га,

– Асбест – локализован пожар на площади 1 500 га.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в тушении пожаров задействованы более 1000 человек и 230 единиц спецтехники. Спасателям помогает авиация, в том числе самолеты Бе-200 и Ил-76 МЧС России. За сутки семь самолетов сделали 88 сбросов воды общим объемом 550 тонн. На 13 мая также запланирована работа 7 воздушных судов. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, подчеркнули в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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