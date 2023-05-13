В Сысерти перекрыли автомобильную дорогу для съемок кино

Свердловская Госавтоинспекция предупредила о временном ограничении движения транспорта на 5 км дороги «город Арамиль – деревня Андреевка» Сысертского района. Дорога будет закрыта 13 мая с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. Причина – проведение съемок художественного фильма «Исчезнувший велосипедист».

«Госавтоинспекция просит автомобилистов отнестись с пониманием к возможным неудобствам и заблаговременно выбирать пути объезда», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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