На Средний Урал перебросят еще сотню авиапожарных для тушения лесов

Правительство Свердловской области попросило дополнительно направить в регион 100 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами. В ближайшие дни на Урале будет стоять сухая и теплая погода, что не способствует снижению пожарной опасности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, помощь региону в ликвидации ЧС уже оказывают 190 парашютистов и десантников Федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны. Для переброски на Урал новых сил идет стягивание группировки Федеральной Авиалесоохраны на Дальнем Востоке с ликвидированных лесных пожаров в Еврейской автономной области и Забайкальском крае. Для скорости переброски парашютистов-десантников работают два вертолета Ми-8 МТВ-1.

Режим ЧС действует в Свердловской области с 5 мая. За неделю команды Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций и сотрудников МЧС потушили 126 лесных пожаров, из которых более 30 возникли от ландшафтных пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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