На Шарташе горит база отдыха

В Екатеринбурге возник пожар на территории загородного дома «Пески» на озере Шарташ. По данным МЧС, на площади 200 кв.м. горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о пожаре поступило в 10:52. Была угроза распространения огня на соседние дома, но спасатели сумели локализовать пожар. На месте происшествия работают 25 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. На данный момент пожарные продолжают тушить огонь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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