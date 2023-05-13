Сотни байкеров в Екатеринбурге открыли мотосезон (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня проходит официальное открытие мотосезона. Сотни байкеров собрались на площадке у ККТ «Космос», чтобы пообщаться, посмотреть показательные выступления мотопатруля ГИБДД, а затем проехать единой колонной по городу с 14 до 15 часов.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, инспекторы будут контролировать и обеспечивать дорожную безопасность на протяжении всего мероприятия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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