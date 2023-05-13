В Свердловской области за сутки поймали 42 нарушителей пожарной безопасности

В Свердловской области продолжают работу патрульные группы сотрудников МЧС и МВД, которые ловят нарушителей противопожарного режима.

Как сообщили в департаменте информационной политики, за минувшие сутки в регионе провели 58 рейдов. По их итогам сотрудники Госпожнадзора возбудили 7 административных расследований, составлено 42 протокола об административном правонарушении.

В муниципалитетах возбуждено 12 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров, а также 110 дел за ненадлежащее содержание территории.

В Екатеринбурге сегодня весь день проходят рейды по лесопаркам и местам отдыха. В Академическом районе на озере Чемоданчик сотрудники МЧС нашли горожан, которые жарили шашлыки на мангале в обустроенной зоне. Отдыхающим грозят штрафы, ответственность также понесет администрация базы отдыха.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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